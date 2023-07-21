21 Июля 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.ru

В Областной клинической больнице №2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок

В Областной клинической больнице №2 в Тюмени обновили травматологический операционный блок, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В блоке провели перепланировку и отделочные работы, установили современное операционное и рентгеновское оборудование, автоматические двери, ламинарные системы очистки воздуха.

Руководитель операционного блока Александр Базаров сообщил, что травматологический операционный блок рассчитан на семь хирургических столов, что позволяет проводить 30 и более операций ежедневно. Операционные оснащены новейшим осветительным оборудованием, хирургическими и анестезиологическими консолями.

Решение об оснащении блока современным оборудованием принял губернатор Тюменской области Александр Моор в октябре 2022 года.

Пациенты уже получают квалифицированную высокотехнологичную медицинскую помощь по травматологическому профилю: эндопротезирование крупных суставов, остеосинтез крупных и мелких костей, эндоскопия суставов, реконструкция связок.

ОКБ № 2 является главным учреждением Тюменской области по оказанию экстренной и неотложной медпомощи. Ежегодно здесь выполняется свыше 5 000 операций пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательной системы.

Теги: больница, оснащение, Александр Моор


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