За 2023 год на Среднем Урале появилось 10 черных кредиторов

Только за первое полугодие 2023 года в Свердловской области было обнаружено 10 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них незаконно выдавали займы в Екатеринбурге, Реже, Камышлове и Серове.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка, некоторые черные кредиторы маскировались под ломбарды, однако не были зарегистрированы в реестре Банка России. Несмотря на это, там ежедневно выдавали займы под залог вещей, а после продавали их, из-за чего владелец больше не мог вернуть свое имущество.

Другие представлялись как микрофинансовые организации. В МФО начисляли огромные проценты и штрафы за просрочку платежей, а в случае неуплаты долга использовали незаконные методы. В случаях с безопасными МФО, клиенту не могут начислять более 0,8% в день, а сумма всех переплат, включая штрафы, пени и другие платежи никогда не превышает 130% от суммы займа.

В некоторых случаях встречались нелегальные операторы инвестиционной платформы, обещавшие клиенту как посредник обеспечить высокими процентамиот инвестиций. В отличии от легальной инвестиционной платформы, мошенники не включены в реестр Банка России и не могут обеспечить сохранность средств инвесторов.

Банк России публикует предупредительный список с 2021 года. Сейчас в нем более 10 тыс. компаний с признаками нелегальной деятельности, 68 из которой в Свердловской области.