В Забайкалье в бюджете закончились субсидии на очень популярные у населения авиамаршруты – и их закрыли

В Забайкальском крае закрыли семь внутрирегиональных авиамаршрутов из-за того, что они были очень популярны, но субсидировались из бюджета. Средства, выделенные на субсидии, закончились, говорится в разъяснении краевого министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас ведомство вместе с минфином Забайкалья "занимается определением источника финансирования для возобновления авиасообщения".

"Внутрирегиональные авиаперевозки выполнялись по специальному тарифу, который позволял жителям края покупать билеты по доступной цене, при этом часть стоимости перелёта компенсируется государством. Выделенные для этих целей средства на 2023 год закончились в связи с высоким спросом на перелёты и с повышением самого тарифа", - объяснил глава минстроя Забайкалья Алдар Бальжиров.

Примечательно, что в прошлом году программа полетов тоже приостанавливалась – "из-за проблем с обслуживанием взлетных полос".