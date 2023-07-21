В Екатеринбурге экс-силовика оштрафовали за взятки от закладчиков

Суд в Екатеринбурге вынес приговор бывшему сотруднику полиции. Экс-силовика признали виновным в получении взятки и оштрафовали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, раньше осужденный ранее занимал должность старшего полицейского роты полиции №2 полка полиции УВО по Екатеринбургу – филиала ФГКУ "УВО ВНГ России по Свердловской области". Как показало расследование, в ноябре прошлого года полицейский заметил припаркованный автомобиль, в котором сидела девушка. Также силовик увидел молодого человека, который делал закладки с наркотиком. В телефоне закладчика полицейский нашел фото с местами закладок. Однако закладчик сбежал, оставив телефон у стража порядка. Не сумев его догнать, тот вернулся к девушке.

В ходе разговора та предложила силовику 90 тысяч рублей за сокрытие факта сбыта наркотических средств. Полицейский согласился, но потребовал еще отдать ему мобильный телефон IPhone 12, который затем продал своему знакомому.

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил теперь уже бывшему полицейскому штраф в 200 тысяч рублей. Также он лишен права занимать должности на госслужбе, связанной с осуществлением функций представителя власти, на 1,5 года. Кроме этого, экс-силовик лишен специального звания – сержант полиции.