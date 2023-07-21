В Челябинской области на предприятии обнаружили две гранаты

В Копейске Челябинской области на предприятии при проведении земельных работ обнаружили две гранаты РГД-5.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии, инцидент произошел 20 июля на предприятии "Копейский пластик". Рабочие обнаружили предметы, схожие с боеприпасами, и сообщили об этом в полицию и Росгвардию.

Специалисты установили, что это две гранаты РГД-5 в глубокой коррозии со взрывчатыми веществами, но без взрывателя, не представляющие опасности, а также боевой запал ручной гранаты, требующий немедленного уничтожения. Запал вывезли и уничтожили на полигоне.