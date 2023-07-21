В Челябинске обстреляли несколько автомобилей

В Челябинске в микрорайоне Чурилово неизвестный расстрелял несколько автомобилей.

Инцидент произошел у дома №10 по улице Зальцмана. Владелица одного из автомобилей считает, что могли стрелять из пневматического пистолета.

"Слышны были хлопки и виден лазерный прицел. Стреляли не только по моей машине, но моей досталось сильнее всех. У меня разбито стекло, порвано сиденье, и поврежден капот", - сообщила она в группе "В Чурилово Челябинск".

По словам женщины, она уже обратилась в полицию. По предварительным данным, стреляли с балкона. "Полиция поднимались в квартиру, с балкона которой предположительно стреляли, но двери никто не открыл, и в квартире сразу погас свет", - рассказала она.

По факту повреждения автомобилей проводится проверка. "Сотрудниками полиции проводится комплекс мер, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Участковыми уполномоченными полиции осуществляются поквартирные обходы, работа на прилегающей территории с целью установления возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Оперуполномоченными проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное противоправное деяние", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.