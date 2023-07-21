Продолжительность срочной службы в один год пока сохранится – Госдума

Продолжительность срочной службы в РФ сохраняется - один год, необходимости в двух годах службы нет, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ("Единая Россия").

"Сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода. У нас боевая подготовка в войсках спланирована таким образом, что она имеет полугодовой цикл. И единственное, что добавляется в летнем периоде обучения — это крупные учения, которые проводятся в каждом округе раз в четыре года", - пояснил Картаполов.

Напомним, ранее этот же депутат говорил, что возраст призыва будет поднят с 18 до 21 года, но сегодня он же заявил, что этого не произойдет, хотя верхняя граница призывного возраста все равно поднимется – до 30 лет. Таким образом, призывной возраст будет не "смещен", а расширен с 9 до 12 лет. Это идет в разрез с прежними словами самого Картаполова, а также со словами министра обороны Шойгу и даже президента России.