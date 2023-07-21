Блиновской продлили арест

В Москве суд продлил домашний арест блогеру Елене Блиновской.

Арест продлен на три месяца, до 26 октября, цитирует РИА Новости судью Ольгу Киселькову.

Напомним, основатель проекта "Марафон желаний" проходит по уголовному делу о неуплате ею и ее супругом 918 млн руб. налогов. Блиновскую также подозревают в отмывании денег в особо крупном размере. В июле суд наложил обеспечительные меры на 50 банковских счетов блогера, ее коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн руб. в различной валюте.