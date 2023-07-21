21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Госдума приняла закон о единоразовом налоге на сверхприбыли российского бизнеса

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль прошлых лет (так называемый windfall tax). Согласно документы, крупные компании заплатят разовый налог, если средняя величина их прибыли в 2021-2022 гг. была выше 1 млрд руб.

Налог составит 10% от суммы превышения прибыли 1 млрд руб. Уплатить его надо до 28 января 2024-го. Если налог будет перечислен с 1 октября по 30 ноября 2023-го, то налоговую ставку снизят до 5%.

Налог не коснется компаний, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, плательщиков единого сельскохозяйственного налога, компаний нефтегазового сектора и угольных предприятий.

Крупный бизнес не в восторге от выплаты, но особенно – от перспективы того, что такие выплаты могут стать регулярными.

"Мы против единоразовых взносов, мы за то, чтобы была налоговая система, которая реагирует, в том числе, на нестандартные ситуации. Мы считаем, что больше windfall tax вводить нельзя. Лучше, и мы сразу это предлагали, давайте повысим налог на прибыль. У кого было больше прибыли, он заплатит больше налога. Или ввести некую дифференциацию тех или иных налогов в зависимости от этой самой конъюнктуры. Чем и занимался Минфин, кстати сказать, корректируя, например, НДПИ и экспортные пошлины. Там как раз некая дифференциацию была, привязанная к мировым ценам, и эта схема работала и в 2021 году, и в 2022 году. Поэтому придумывать схему введения налога задним числом, я думаю, неправильно. Или придется вносить поправки в Конституцию, что можно бизнес "радовать" такими новациями", - сказал глава РСПП Александр Шохин в интервью "Интерфаксу".

Теги: госдума, налог, сверхприбыль, бизнес


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