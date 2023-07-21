Суд оставил под стражей всех фигурантов громкого дела бывших уральских силовиков

Свердловский областной суд оставил под стражей фигурантов громкого дела бывших уральских силовиков – экс-первого замглавы регионального СКР Михаила Бусылко, бывшего заместителя прокурора области Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.

В 2021 году Бусылко и Чуличков были осуждены за взяточничество, а Вострецов – за мошенничество (эту статью затем исключили из обвинения) и посредничество во взятке. В начале 2023 года приговор всем фигурантам "дела Бусылко" был отменен – решение принял Седьмой кассационный суд в Челябинске. Материалы направили обратно в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Процесс стартовал 7 марта, после чего заседания переносили несколько раз.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня были рассмотрены апелляционные жалобы защитников всех обвиняемых на постановление Ленинского райсуда Екатеринбурга о продлении заключения под стражу до 10 октября 2023 года.

"Заслушав выступления защитников и подсудимых, поддержавших апелляционные жалобы, прокурора, полагавшего оставить постановление без изменения, Свердловский областной суд отказал защитникам Дмитрия Чуличкова, Михаила Бусылко и Владислава Вострецова в удовлетворении апелляционных жалоб", - сообщили в инстанции.

Напомним, что в прошлый раз суд по "делу Бусылко" перенесли из-за неявки свидетелей.