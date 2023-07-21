В Белгородской области задержали мужчину, планировавшего купить взрывчатые вещества и взрывные устройства

Сотрудники управления ФСБ по Белгородской области задержали мужчину, который планировал приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Его "взяли" во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое.

По данным пресс-службы УФСБ по региону, изъяли гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и взрывное устройство (электродетонатор мгновенного действия типа "ЭДП"), которые мужчина совместно с неустановленными лицами намеревался сбыть в России, пишет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный группой лиц по предварительному сговору".