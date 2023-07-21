21 Июля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Госдума приняла законопроект о НДФЛ в 13-15% для россиян, работающих из-за рубежа на российские фирмы

Госдума приняла закон о налогообложении доходов россиян, работающих удаленно или в формате фриланса. Ставка НДФЛ в 13-15% распространится на всех, кто работает на удаленке – находятся ли они в России или за ее пределами. Главным условием будет работа на российские организации по трудовым договорам или по договорам гражданско-правового характера.

В конце апреля в Госдуму был внесен правительственный законопроект об увеличении НДФЛ с зарплат россиян, уехавших за рубеж, но продолжающих работать на российские компании. Если бы законопроект был принят в первоначальном варианте, то с 1 января 2024 года российские компании и заказчики должны были бы удерживать с таких работников, утративших отечественное налоговое резидентство, НДФЛ в размере 30%.

Однако Минфин отказался от повышения НДФЛ для уехавших россиян до 30% из-за опасений усилить отток кадров, заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. По его словам, граждане, которые находясь за рубежом, продолжают работать на российские компании, платят НДФЛ и страховые взносы в бюджет России.

"Если вводить ставку 30% НДФЛ, предприятия, на которых работают такие физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлиц там. И тогда мы потеряем не только НДФЛ, но и страховые взносы", - заявил Сазанов. Чтобы избежать таких последствий, власти приняли решение оставить единую ставку для резидентов и нерезидентов, объяснил замминистра.

Теги: госдума, ндфл, удаленщики, ставка


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