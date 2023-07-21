21 Июля 2023
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Фото: Управление по корпоративным коммуникациям &quot;Газпромнефть – Ямал&quot;

Артюхов сообщил о новом этапе строительства второго на Ямале проекта "Арктик СПГ-2"

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о переходе к новому этапу строительства второго на Ямале завода по производству сжиженного природного газа – ключевого проекта для экономики и страны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства автономного округа.

Об этом глава региона сообщил во время церемонии отправки готовой первой технологической линии завода "Арктик СПГ-2", старт которой дал президент России Владимир Путин.

"Завод и инфраструктура, которая создается параллельно с ним – аэропорт, арктический морской терминал, будут способствовать развитию Ямала – повышению транспортной доступности региона и качества жизни северян, созданию новых рабочих мест, дальнейшей реализации совместно с "НОВАТЭКОМ" социальных проектов в регионе. И, конечно, налоговые поступления в бюджет округа, которые позволят Ямалу и дальше оставаться экономически стабильным регионом", - прокомментировал Артюхов.

Такая технология строительства завода – ОГТ, а также отечественное оборудование и материалы, которые будут использоваться на заводе, существенно снизят затраты производства самого сжиженного природного газа на "Арктик СПГ-2". Проект предусматривает строительство трех технологических линий, общая мощность которых составит 19,8 миллиона тонн СПГ в год. Каждая – на основания гравитационного типа, на которые устанавливаются СПГ-модули. Ресурсной базой завода является Утреннее (Салмановское) месторождение на Гыданском полуострове. Вместе с заводом появятся морской терминал "Утренний" и аэропорт "Утренний".

"Арктик СПГ-2" – инвестиционный, крупнобюджетный и долгосрочный проект, который дает стране новые возможности для освоения Арктики, развития судоходства и увеличения грузопотока по Севморпути, развития машиностроения и науки.

Теги: Арктик СПГ-2, Дмитрий Артюхов, сжиженный природный газ


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