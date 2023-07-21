Екатеринбург заплатит 2,4 миллиона за восстановления фасада Дома коммун на Вайнера

В Екатеринбурге собираются отремонтировать сгоревший в 2019 году фасад Дома коммун на улице Вайнера, 9. За восстановительные работы администрация города готова заплатить подрядчику 2,4 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Напомним, что только на проектную документацию администрация Екатеринбурга потратила около 1 млн рублей.

Информация о поиске подрядчика была опубликована 20 июля, подать заявку можно до 28 июля. Заверить работы необходимо до 18 августа - к 300-летию Екатеринбурга.