Гендиректор РЖД прибыл в Екатеринбург

Сегодня в Екатеринбург прибыл генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

Сообщается, что глава Среднего Урала Евгений Куйвашев в пятницу встретил Белозерова на станции "Шарташ". Там они осмотрят площадки чемпионата профессионалов РЖД, который проходит в уральской столице.

Официально о визите главы РЖД в Свердловскую область ранее не сообщалось.