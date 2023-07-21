21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Минцифры объявило сроки подачи заявок на отсрочку от призыва для айтишников

Минцифры с 24 по 8 августа будет принимать на Госуслугах заявки на отсрочку от срочной службы (осенний призыв 2023) от IT-специалистов аккредитованных при министерстве компаний.

"Работодатель увидит заявки в своём личном кабинете на портале и, если данные верны, подтвердит их. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправит свои данные, то организация сможет внести его в список самостоятельно", - говорится в сообщении ведомства.

Компании просят проверить данные сотрудников, подтвердить их и отправить списки в Минцифры до 11 августа также через Госуслуги. От одной организации допускается отправка нескольких списков.

Минцифры передаст списки в Минобороны до 31 августа. С 1 октября по 31 декабря призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

В министерстве напомнили критерии, по которым предоставляется отсрочка: гражданство РФ, мужской пол, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору с полным рабочим днем, высшее образование по специальности из перечня Минцифры. Также претендент на отсрочку должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение года, "предшествующего дате начала очередного призыва". Компания должна быть аккредитована до 11 августа 2023 года. Требование к стажу не предъявляется, если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы.

Теги: минцифры, отсрочка, it-специалисты, армия, призыв


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