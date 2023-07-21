21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Китайцы полюбили уральское мороженое: более 28 тонн экспортировано в КНР

За первое полугодие 2023 года более 28 тонн уральского мороженого было экспортировано в Китай. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
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По данным ведомства, стоимость экспорта составила 93 тысячи долларов США. При этом в прошлом году поставок в КНР не было.

"Местные предприятия расширяют выход на потенциально перспективные рынки сбыта: Индия, Монголия, Вьетнам, где наблюдается интерес к нашему мороженому", - рассказал глава Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Как отмечают в УТУ, экспорт уральского мороженого в Азербайджан вырос на 80% и составил 20 тонн в физическом выражении, и в два раза – до 64 тысяч долларов США – в стоимостном. При этом в Казахстане спрос на пломбир и эскимо по какой-то причине упал в два раза.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года уральские производители отправили на экспорт более 4,5 тысяч тонн майонеза.

Теги: Китай, мороженое, экспорт, таможня


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