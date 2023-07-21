Директора челябинской компании осудили за контрабанду нефтепродуктов

Директора челябинской компании приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно за контрабанду нефтепродуктов без декларирования, сообщили Накануне.RU в Троицком районном суде.

Мужчина перемещал через границу РФ масла, относящиеся к стратегически важным ресурсам, без декларирования в Армению и Казахстан. В 2017 году он купил нефтепродукты и, изменив сведения в товаросопроводительных документах о качественных характеристиках товара, незаконно переместил нефтепродукты в Армению на сумму более 26 млн рублей. В 2018-2020 гг. по такой же схеме он перевез в Казахстан нефтепродукты на сумму более 47 млн рублей.

Обвиняемый вину признал.