21 Июля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург Ленинградская область
Фото: Накануне.RU

В Петербурге у предполагаемого налетчика на Сбербанк изъят ручной пулемет Калашникова

МВД отчиталось о задержании предполагаемого виновника подрыва банкомата Сбербанка. Задержали его возле дома №114 по проспекту Металлистов.

В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу. У сотрудников полиции есть снования полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичного преступления: 14 июля в Калининском районе Петербурга он попытался вскрыть банкомат, в котором было 3 млн руб. Однако похитить денежные средства ему не удалось, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее цитирует портал министерства.

Напомним, ранее стало известно, что в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в пригороде северной столицы Колпино неизвестный устроил взрыв в ночь на 19 июля. Он зашел в вестибюль отделения с белым пакетом в руках, оставил его между банкоматом и стеной и поджег. Уже после взрыва мужчина покинул помещение. В отделении были повреждены двери и выбиты стекла, также незначительно пострадал один из банкоматов. Взрывное устройство представляло из себя металлическую трубу с пиротехнической смесью.

Теги: Сбербанк, Колпино, Санкт-Петербург, взрыв


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Ранее 19.07.2023 09:33 Мск Мужчина устроил взрыв в отделении Сбербанка в пригороде Санкт-Петербурга

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