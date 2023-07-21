В Петербурге у предполагаемого налетчика на Сбербанк изъят ручной пулемет Калашникова

МВД отчиталось о задержании предполагаемого виновника подрыва банкомата Сбербанка. Задержали его возле дома №114 по проспекту Металлистов.

В ходе обыска в арендованной им квартире и автомобиле обнаружены, предположительно, взрывчатое вещество, ручной пулемет Калашникова и патроны к нему. Данные предметы изъяты и направлены на экспертизу. У сотрудников полиции есть снования полагать, что злоумышленник может быть причастен к совершению аналогичного преступления: 14 июля в Калининском районе Петербурга он попытался вскрыть банкомат, в котором было 3 млн руб. Однако похитить денежные средства ему не удалось, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее цитирует портал министерства.

Напомним, ранее стало известно, что в отделении Сбербанка на бульваре Трудящихся в пригороде северной столицы Колпино неизвестный устроил взрыв в ночь на 19 июля. Он зашел в вестибюль отделения с белым пакетом в руках, оставил его между банкоматом и стеной и поджег. Уже после взрыва мужчина покинул помещение. В отделении были повреждены двери и выбиты стекла, также незначительно пострадал один из банкоматов. Взрывное устройство представляло из себя металлическую трубу с пиротехнической смесью.