21 Июля 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

В Астраханской области создадут агрокомплекс по производству кормов, предполагаемая мощность до 20 тонн продукции в час

На заседании инвестиционного совета Астраханской области обсудили строительство агрокомплекса по выращиванию и переработке кормовых культур в Енотаевском районе.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

"Соглашение о реализации важного для региона проекта мы подписали с руководством компании-инвестора «Арабия-Экспо Агро» на Петербургском экономическом форуме", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

игорь бабушкин(2023)|Фото: astrobl.ru

Сено, тюки, гранулы люцерны и многолетних трав будут производиться по международным стандартам качества. Предполагаемая мощность агрокомплекса – до 20 тонн продукции в час. Высокоэффективным производство сделает и уникальная технология искусственной сушки. Кроме того, в регионе будут созданы более 70 новых рабочих мест.  

инвестпроект, астраханская область(2023)|Фото: astrobl.ru

"Сегодня российские производители кормовых культур могут удовлетворить только 10% внутренней потребности рынка. У нашего региона есть хорошая перспектива запустить высокотехнологичный комплекс, продукция которого будет круглогодично востребована в нашей стране и за рубежом", - отметил глава Астраханской области.

Теги: игорь бабушкин, инвестиционный проект, корма,


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