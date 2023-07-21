В Астраханской области создадут агрокомплекс по производству кормов, предполагаемая мощность до 20 тонн продукции в час

На заседании инвестиционного совета Астраханской области обсудили строительство агрокомплекса по выращиванию и переработке кормовых культур в Енотаевском районе.

"Соглашение о реализации важного для региона проекта мы подписали с руководством компании-инвестора «Арабия-Экспо Агро» на Петербургском экономическом форуме", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Сено, тюки, гранулы люцерны и многолетних трав будут производиться по международным стандартам качества. Предполагаемая мощность агрокомплекса – до 20 тонн продукции в час. Высокоэффективным производство сделает и уникальная технология искусственной сушки. Кроме того, в регионе будут созданы более 70 новых рабочих мест.

"Сегодня российские производители кормовых культур могут удовлетворить только 10% внутренней потребности рынка. У нашего региона есть хорошая перспектива запустить высокотехнологичный комплекс, продукция которого будет круглогодично востребована в нашей стране и за рубежом", - отметил глава Астраханской области.