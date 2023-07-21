Госдума не станет поднимать возраст начала призыва до 21 года – поправка

В законопроект о повышении призывного возраста в России внесена поправка, которая кардинально меняет сам смысл документа.

В декабре 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что возраст призыва "будет постепенно повышен с 18 до 21 года", а предельный призывной возраст увеличится до 30 лет. Идею Шойгу тогда поддержал президент России Владимир Путин. По словам Шойгу, "для ответа на угрозы НАТО и другие потенциальные риски численность Вооруженных сил надо довести до 1,5 млн человек".

Законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

И вот сегодня комитет ГД по обороне одобрил поправку, по которой призывной возраст срочной службы составит 18-30 лет, то есть нижняя граница призывного возраста не повышается вслед за верхней, государство только расширяет возможность для призыва, и в армию по-прежнему можно будет попасть прямо со школьной скамьи.

Возрастные границы призыва расширят в соответствии с пожеланиями молодых людей, которые мечтают пойти служить в армию, пояснил Андрей Картаполов. "Главная поправка, что верхний предел — это 30 лет. Нижний предел призывного возраста решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет", - заявил депутат.

Глава комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые нормы будут применяться с весеннего призыва 2024 года.