Министр культуры Украины ушел в отставку из-за несогласия с Зеленским по поводу финансирования

Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку. Он не согласен с позицией остального кабмина и офиса президента страны по финансированию культуры в условиях военного конфликта.

"И частные, и бюджетные деньги во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура — это щит нашей идентичности и наших границ. И это — моя принципиальная позиция", - пояснил Ткаченко свою отставку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский хоть и признал важность культурных проектов во время конфликта, но призвал реализовывать за внебюджетные деньги: "Музеи, культурные центры, символы, сериалы — все это важно, но сейчас другие приоритеты. Находите внебюджетные деньги. Не государственные".