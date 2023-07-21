На третьем этапе опрессовок в Екатеринбурге выявлено 16 повреждений на сетях

В Екатеринбургской теплосетевой компании подвели итоги третьего этапа опрессовок. Выявлено больше десятка повреждений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЕТК, испытания проходили с 17 по 21 июля с 23:00 до 6:00. Опрессовки проводились с использованием охлажденной воды.

"Это определено техническими и нормативными требованиями, давлением выше рабочего от насосных станций без отключения горячего водоснабжения", - пояснили в ЕТК.

В итоге было выявлено 16 повреждений на магистральных и распределительных сетях. Так, на улицах Сакко и Ванцетти, 48 и Еремина, 15 зафиксированы выходы воды на поверхность.

"Бригады ЕТК были на месте через 15 минут. Воду оперативно перекрыли, места повреждений огородили. Ремонтные бригады уже приступили к устранению повреждений", - рассказали в пресс-службе.

Следующий централизованный этап испытаний в Екатеринбурге запланирован на 7-11 августа.