В Челябинске для девочки, которую выбросили в мусорный контейнер, нашли новую семью

В Челябинске нашли новую семью для девочки, найденной в мусорном контейнере. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца, будущие родители оформляют предварительную опеку.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, но уже скоро ее заберет домой семейная пара. Она планируется удочерить девочку.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в контейнере во дворе дома по улице Красная. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства. Мужчина был арестован. Его обвиняют в покушении на убийство младенца. Под арестом он пробудет до 26 августа.