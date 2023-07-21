21 Июля 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: пресс-служба СЕМЛОТ

В Челябинске для девочки, которую выбросили в мусорный контейнер, нашли новую семью

В Челябинске нашли новую семью для девочки, найденной в мусорном контейнере. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минсоца, будущие родители оформляют предварительную опеку.

Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, но уже скоро ее заберет домой семейная пара. Она планируется удочерить девочку.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в контейнере во дворе дома по улице Красная. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства. Мужчина был арестован. Его обвиняют в покушении на убийство младенца. Под арестом он пробудет до 26 августа.

Теги: девочка, ребенок, мусорный контейнер,


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