В Екатеринбурге похитили 52-летнего бизнесмена. Сейчас он находится в больнице

Вчера днем около 15.00 возле автосервиса на Таватуйской, 20 был избит и похищен 52-летний бизнесмен Сергей Артеменко. Информацию об этом Накануне.RU подтвердил начальник пресс-службы областного главка Валерий Горелых. О противоправных действиях в отношении своего супруга полиции рассказала жена потерпевшего Елена.

По предварительным данным, злоумышленники увезли автомобиль бизнесмена, после чего назвали адрес, где оставили машину. Когда мужчина вместе с супругой прибыли на место, там их уже ждала засада. Двое вышли из автосервиса и начали разговаривать с Сергеем, после чего стали его избивать. Потом бизнесмена затащили в автосервис, где продолжили бить, а потом затолкали в машину и увезли. Став свидетелем происшествия, Елена сразу обратилась в полицию.

По словам Горелых, к делу подключены сыщики подразделения по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска. Артеменко сейчас находится в травмпункте. После установления степени тяжести травм будет решен вопрос о процессуальном решении. Он также добавил, что после больницы Артеменко отправится в в ОП № 10 УМВД по Екатеринбургу для официального опроса.

"Сейчас Сергей утверждает, что владельца автосервиса знает, у него и у еще одного мужчины якобы имеются долговые обязательства. С целью их покрытия потерпевший оставил свою иномарку в сервисе на Таватуйской. А сегодня пришел, чтобы ее забрать. Но между мужчинами, вероятнее всего, произошел конфликт, из-за последствий которого подруга и обратилась за помощью в органы внутренних дел. Сергей изъявил желание написать заявление в полицию, после того как прибудет в территориальный ОВД: он утверждает, что у него забрали телефон. Разбирательство продолжается", — отметил полковник Горелых.