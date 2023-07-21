Моор и Левченко сдали документы для регистрации на выборах губернатора

Кандидаты в губернаторы Тюменской области Александр Моор и Иван Левченко сдали документы в областной избирком для регистрации, сообщили Накануне.RU в Избирательной комиссии Тюменской области.

Вместе с документами и подписями претенденты на должность главы региона представили сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации.

От Моора это депутаты Тюменской областной думы Сергей Медведев и Владимир Ульянов и сенатор РФ Павел Тараканов.

От Левченко кандидатуры в сенат: арбитражный управляющий саморегулируемой организации "Солидарность" Олег Гальченко, помощники депутата Тюменской областной думы Александр Изотов и Григорий Кармелюк.

Теперь перед избиркомом стоит задача по проверке достоверности подписей, проставленных в листах поддержки депутатами представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах главами муниципальных образований, образованных на территории Тюменской области.

Возможность предоставить документы для регистрации в качестве кандидата на должность Губернатора Тюменской области в Избирательную комиссию Тюменской области для всех кандидатов открыта до 18.00 часов 24 июля 2023 года.

Отметим, что документы еще предстоит сдать депутату Тюменской областной думы Владимиру Пискайкину и депутату заксобрания ЯНАО Денису Садовникову, также выдвинувшим свои кандидатуры.