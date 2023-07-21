21 Июля 2023
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Фото: Правительство Тюменской области

В Тюмени в октябре состоится цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ"

В Тюмени 18 и 19 октября пройдет цифровой форум и выставка информационных технологий "ИНФОТЕХ", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Форум проходит в регионе ежегодно, начиная с 2008 года. Это одна из крупнейших площадок, где встречаются ИТ-профессионалы государственного и коммерческого сектора для обмена опытом в сфере цифровизации проектов федерального и регионального уровней.

Директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов отметил, что ежегодно порядка 3 000 человек приезжают в Тюмень, чтобы погрузиться в мир цифровых технологий, обсудить актуальные проблемы и пути решения, найти надежных партнеров для развития.

Регистрация участников ведется на официальном сайте форума.

Программа текущего года пока не раскрывается, однако известно, что в рамках форума состоятся лекции и дискуссии о новых цифровых решениях, семинары о правилах безопасности критической информационной инфраструктуры, площадки по обсуждению кадров для цифровых отраслей, обсуждения применения ИИ и многое другое.

Ожидается, что участие в форуме и выставке "ИНФОТЕХ-2023" примут порядка 70 экспертов. На выставке будет представлено не менее 50 экспонентов.

Теги: цифровой форум, выставка информационных технологий, ИНФОТЕХ


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