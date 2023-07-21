21 Июля 2023
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Фото: скриншот с telegram-канала &quot;Пресс-служба Пригожина&quot; / t.me/concordgroup_official

Если бы я был Пригожиным, я бы сейчас не увольнял своего "дегустатора, — директор ЦРУ

США знали о готовящемся "марше" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс. Он не привел каких-либо подробностей.

Ранее СМИ сообщали, что после "выступления" Пригожина Бернс звонил своему российскому коллеге, главе СВР Сергею Нарышкину и заверял, что США не имеют отношения к подготовке "марша". Информацию об этом разговоре позже подтвердил и сам Нарышкин.

Бернс охотно комментирует "пригожинский марш". На форуме по безопасности в Аспене (США) глава ЦРУ заявил, что "российская элита проявляет растущую тревогу по поводу решений президента Владимира Путина", и это чувство, якобы, усилилось после событий 24 июня.

ЦРУ "пытается ухватиться за эту и другие показавшиеся бреши в путинском режиме", заявил Бернс. Он добавил, что вербовочное видео управления, в котором американцы призывают россиян становиться осведомителями, за одну неделю посмотрели около 2,5 млн раз.  

Бернс также высказался по поводу "потерянного" генерала Сергея Суровикина, о судьбе которого ничего неизвестно после 25 июня. "Я не думаю, что сейчас он пользуется большой свободой", - сказал глава ЦРУ.

Бернс также считает, что "Путин, вероятно, найдет способ отомстить Пригожину". "Если бы я был Пригожиным, я бы сейчас не увольнял своего "дегустатора", — пошутил Бернс.

Теги: уильям бернс, евгений пригожин, владимир путин, цру


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