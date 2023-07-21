В Челябинске общественники обратились в прокуратуру из-за пандусов в подземном переходе на площади Революции

В Челябинске общественники обратились в прокуратуру из-за пандусов в подземном переходе на площади Революции, сообщили Накануне.RU в Народном фронте.

После обращения местной жительницы общественники проверили пандусы в переходе. Один электрический пандус сломан и обмотан сигнальной лентой, второй работает, но без помощи посторонних на него не заехать. В мэрии города активистам НФ сообщили, что отсутствуют детали для ремонта и предложили альтернативный способ-ступенькоход

"Но и он не работает. Оператор предложил обойти и спуститься там, где есть обычный пандус. А вот металлический пандус сделан не по ГОСТу, в некоторых местах и вовсе отсутствует", - отметили в Народном фронте.

Они потребовали от администрации города решить вопрос о доступной среде в подземном переходе.