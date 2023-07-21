Фонд святой Екатерины помог сестрам, потерявшим родителей в пожаре, обрести новое жилье

В декабре прошлого года в селе Андреевка (Свердловская область) случился страшный пожар: из-за короткого замыкания загорелась баня, а за ней и дом. Эта трагедия унесла жизнь отца и матери двух молодых девушек, которых по счастливой случайности не оказалось дома. Даша и Диана остались один на один со своей бедой, не понимая, как жить дальше.

«Мы не были готовы к тому, что нам придется организовывать похороны. Была поддержка финансовая с разных уголков России. Даже из Москвы скидывали деньги. На эти деньги мы похоронили родителей», — рассказывает старшая сестра.

Сгоревшее жилье было не пригодно даже для восстановления.

Поддержка сестрам пришла от учредителей Фонда святой Екатерины. Теперь Даше и Диане не надо думать о том, где жить: они уже обустраивают двухкомнатную квартиру в соседнем селе, собирают мебель и делают мелкий ремонт. В двух шагах от нового дома находятся школа и детские секции, в которые раньше надо было ездить на автобусе, а совсем рядом живут близкие.

«Диана и Даша столкнулись со страшной бедой. Учредители Фонда святой Екатерины не смогли пройти мимо и помогли им купить новую квартиру. Надеюсь, в новых стенах сестер ждет новая счастливая жизнь», — подчеркнула заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Отметим, что недалеко от нового дома Даши и Дианы находится храм Архангела Михаила, который из руин восстановил Фонд святой Екатерины.