Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП упал до минимального за всю историю

21 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Экономика В России
Фото: Накануне.ru

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП упал до минимального за всю историю

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 г., следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись по его итогу до 15,45%. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 г. составлял $354,8 млрд или примерно 27,35 трлн руб. Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 г., когда он достиг 91%.

Напомним, ранее стало известно, что министерство финансов России продолжит наращивать госдолг страны в условиях роста расходов федерального бюджета. Так, с нынешних 14,9% ВВП (22,8 трлн руб.) уровень госдолга может в ближайшей перспективе вырасти до 20% ВВП. Эту отметку Минфин считает безопасной границей, сказала замминистра финансов России Ирина Окладникова.

"Мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть - нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - сказала она.

По словам Окладниковой, совсем недавно – в 2019 г. – госдолг составлял всего 9 трлн руб. При этом не растет внешний госдолг, к заимствованиям прибегают внутри страны.

Теги: Внешний долг, Россия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети