Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП упал до минимального за всю историю

Уровень внешнего долга России по отношению к ее ВВП по итогам первого квартала текущего года упал до минимального за всю историю уровня в 15%.

Объем задолженности перед нерезидентами по отношению к ВВП по итогам прошлого года составил 16,6%, что на тот момент было наименьшим результатом как минимум с 1993 г., следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. Однако уже в первом квартале текущего года показатель продолжил сокращаться, опустившись по его итогу до 15,45%. Внешний долг страны, как государственный, так и корпоративный, в денежном выражении на конец марта 2023 г. составлял $354,8 млрд или примерно 27,35 трлн руб. Максимальный же за современную историю России уровень внешнего долга к ВВП наблюдался в 1999 г., когда он достиг 91%.

Напомним, ранее стало известно, что министерство финансов России продолжит наращивать госдолг страны в условиях роста расходов федерального бюджета. Так, с нынешних 14,9% ВВП (22,8 трлн руб.) уровень госдолга может в ближайшей перспективе вырасти до 20% ВВП. Эту отметку Минфин считает безопасной границей, сказала замминистра финансов России Ирина Окладникова.

"Мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть - нужно поддерживать экономику, мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новых региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - сказала она.

По словам Окладниковой, совсем недавно – в 2019 г. – госдолг составлял всего 9 трлн руб. При этом не растет внешний госдолг, к заимствованиям прибегают внутри страны.