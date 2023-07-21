Для пострадавшего от пожара уральского села Шайдуриха создадут цифровой двойник

Специалисты Урало-Сибирской геоинформационной компании (УСГИК) создадут цифровой двойник для уральского села Шайдуриха, пострадавшего от природного пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

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Сотрудники УСГИК произвели аэрофотосъемку территории. На ее основе будет создана 3D-стереомодель местности. Это специальная цифровая карта, которая в объемном виде отображает рельеф, здания, деревья и другие объекты.

"Цифровой двойник местности позволяет в оперативном режиме обновлять данные о ходе расчистки территории и других работах, отслеживать возникающие ситуации. Нам важно иметь правдивую картину местности, чтобы абсолютно все строения были зафиксированы и чтобы каждый пострадавший житель поселка имел возможность получить компенсацию", - пояснил первый замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Как добавили в департаменте, аналогичный цифровой двойник ранее был создан для поселка Сосьва, который также сильно пострадал от пожара.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха вспыхнул вечером 12 июля. Только к утру следующего дня его удалось локализовать. Сообщалось, что огонь пришел со стороны Березовского лесничества.