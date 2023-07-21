Для пострадавшего от пожара уральского села Шайдуриха создадут цифровой двойник

21 Июля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Наука и техника Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Для пострадавшего от пожара уральского села Шайдуриха создадут цифровой двойник

Специалисты Урало-Сибирской геоинформационной компании (УСГИК) создадут цифровой двойник для уральского села Шайдуриха, пострадавшего от природного пожара. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Читайте также:

Сотрудники УСГИК произвели аэрофотосъемку территории. На ее основе будет создана 3D-стереомодель местности. Это специальная цифровая карта, которая в объемном виде отображает рельеф, здания, деревья и другие объекты.

"Цифровой двойник местности позволяет в оперативном режиме обновлять данные о ходе расчистки территории и других работах, отслеживать возникающие ситуации. Нам важно иметь правдивую картину местности, чтобы абсолютно все строения были зафиксированы и чтобы каждый пострадавший житель поселка имел возможность получить компенсацию", - пояснил первый замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.

Как добавили в департаменте, аналогичный цифровой двойник ранее был создан для поселка Сосьва, который также сильно пострадал от пожара.

Напомним, пожар в селе Шайдуриха вспыхнул вечером 12 июля. Только к утру следующего дня его удалось локализовать. Сообщалось, что огонь пришел со стороны Березовского лесничества.

Теги: село, стереомодель, Шайдуриха, двойник


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.07.2023 07:45 Мск Пожар в Шайдурихе удалось потушить с наступлением дождей
Ранее 13.07.2023 19:12 Мск В СКР возбудили уголовное дело о халатности после пожара в Шайдурихе
Ранее 13.07.2023 16:16 Мск Под угрозой еще один уральский поселок. Огонь бушует в 4 километрах от Ольховки
Ранее 13.07.2023 14:36 Мск На Урале возбудили дело после гибели пенсионерки при пожаре в Шайдурихе
Ранее 13.07.2023 14:09 Мск Дома в Шайдурихе разрушил огонь, пришедший по камышам с Березовского лесничества
Ранее 13.07.2023 10:53 Мск Евгений Куйвашев едет в Шайдуриху для встречи с погорельцами
Ранее 13.07.2023 10:21 Мск Погорельцам уральской Шайдурихи оформят единовременные выплаты
Ранее 13.07.2023 08:42 Мск В селе Шайдуриха при крупном пожаре погибла пенсионерка
Ранее 13.07.2023 07:46 Мск Пожарным удалось локализовать крупный пожар в селе Шайдуриха
Ранее 12.07.2023 19:49 Мск Жилые дома загорелись в деревне Шайдуриха Свердловской области, идет эвакуация

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети