Второй погибший. Под завалами цеха колонии в Нижнем Тагиле нашли тело рабочего

Сегодня утром под завалами обрушившейся крыши цеха на территории ИК №5 в Нижнем Тагиле было найдено тело рабочего. До этого его смерть не подтверждалась - спасатели надеялись найти мужчину живым.

Напомним, что теперь результатом обрушения крыши стала смерть двоих рабочих. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, в связи с этим следствие рассмотрит вопрос о переквалификации преступления на более тяжкий состав - по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц). За это виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, инцидент произошел вчера днем, по предварительным данным - во время ремонта кровли крыши цеха, на которой находилось четверо рабочих. Только один из них не получил никаких серьезных травм, еще один был госпитализирован, третий умер на месте. Судьба четвертого была неизвестна - его поиски велись почти сутки.