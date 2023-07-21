21 Июля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В ЗакСО выступили за присвоение Верхней Пышме звания "Город трудовой доблести"

Еще один уральский город может получить почетное звание "Город трудовой доблести". На последнем заседании рабочей группы заксобрания Свердловской области была единогласно поддержана инициатива властей Верхней Пышмы о присвоении городу такого статуса. Об этом в своем Telegram-канале рассказала председатель ЗакСО Людмила Бабушкина.

1 августа вопрос рассмотрят на очередном заседании заксобрания. После этого, решение регионального парламента и правительства Свердловской области будет направляться в Москву в Российский организационный комитет "Победа", где решение будет принято окончательно.

Напомним, что почетное звание "Город трудовой доблести" на сегодняшний день присвоено только трем свердловским городам: Екатеринбургу, Нижнему Тагилу и Каменску-Уральскому.

Верхняя Пышма также внесла свой вклад в победу. Именно на Пышминском медеэлектролитном заводе (ныне АО "Уралэлектромедь") в годы Великой Отечественной войны было сосредоточено основное производство рафинированной меди в СССР. Около 80% снарядных гильз и патронов производилось именно из пышминской меди. Свыше 400 рабочих завода ушли на фронт, несмотря на бронь. Вместо них на Пышминско-Ключевский рудник добывать медь отправились женщины.

"Свой вклад в достижение Победы внесли и другие предприятия, действовавшие на территории Верхней Пышмы: торфопредприятие обеспечивало топливом Уральский завод тяжелого машиностроения, который производил танки и самоходные артиллерийские установки, на пределе работали колхозы и подсобные хозяйства. Все жили одной идеей: все для фронта, все для Победы!" - написала Бабушкина.

Теги: ЗакСО, Верхняя Пышма, Город трудовой доблести


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