В Губкинском арестовали водителя, сбившего двух детей

В Губкинском арестован мужчина, сбивший двух детей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 17 июля, вечером. Водитель совершал обгон по встречной полосе, когда наехал на детей. Пострадавшие доставлены в больницу. Следователи подозревают, что водитель был пьян - от медицинского освидетельствования он отказался.

В ходе следствия установлено, что мужчина лишен водительских прав, ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.