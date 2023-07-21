В Челябинске суд продлил срок ареста обвиняемому в покушении на убийство младенца

В Челябинске суд продлил срок заключения под стражу 38-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство младенца, которого нашли в мусорном контейнере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, обвиняемому продлена мера пресечения в виде заключения по стражу до 26 августа.

Напомним, младенца обнаружили утром 26 мая в контейнере во дворе дома по улице Красная. Ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет. Младенца госпитализировали в больницу. Сотрудники полиции опросили жильцов и очевидцев, и установили родителей ребенка, не имеющих определенного места жительства.