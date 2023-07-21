В Кузбассе санитарке грозит срок за смерть двухлетней девочки

В Кузбассе 45-летняя санитарка одного из детских туберкулезных санаториев области пойдет под суд по обвинению в причинении смерти по неосторожности ребенку.

По версии следствия, в мае санитарка оставила двулетнюю девочку одну в туалете. При этом работник санатория знала, что в туалете стоит бак с дезинфицирующим раствором, где вскоре и нашли тело пострадавшей. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка.

Дело ушло в суд, сообщает управление СКР по Кемеровской области.