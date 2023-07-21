За день до Газманова в Нижнем Тагиле выступит Фогель

Ко Дню города в Нижний Тагил приедет не только Олег Газманов, но и популярный молодой исполнитель Фогель. Об этом Накануне.RU рассказал общественный помощник первого замглавы Нижнего Тагила Владимир Инжеватов.

По его словам, Фогель выступит на день раньше своего старшего коллеги - 11 августа. Цена вопроса пока не оглашается. При этом час концерта Газманова обойдется городу в 9,2 млн рублей.

Фогель покорил слушателей песней "Малолетняя любовь" еще в 2019, после чего карьера певца пошла в гору. В свет вышла песня "Останусь рассветом", записанная в соавторстве с давним другом Романом Даниловым, более известным как Dr. Shaman.