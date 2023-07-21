В Telegram появилась возможность публиковать "Истории"

В Telegram появилась возможность публиковать "Истории" – как в Instagram*. Опция становится видимой после обновления приложения. Правда, публиковать "Истории" пока могут только пользователи с премиум-аккаунтами. Но через месяц опция станет доступна всем.

Также сообщается, что пока публиковать "Истории" нельзя будет в каналах и чатах.

При публикации истории можно настроить приватность – кому она будет видна.

*принадлежит компании Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ