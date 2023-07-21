В МВД, прокуратуре и ГУФСИН раскрыли подробности обрушения в уральской колонии

В полиции, прокуратуре и Главном управлении федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области рассказали подробности обрушения в колонии на Среднем Урале.

Напомним, накануне в тагильской исправительной колонии №5 обрушилась крыша цеха. Один из рабочих погиб, еще несколько пострадали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, первые сведения о ЧП на объекте ГУФСИН поступили в дежурную часть ОП №19 Нижнего Тагила от бригады "скорой помощи" вчера днем.

"Изначально информации о погибшем и пострадавших не было: это стало известно, когда на место происшествия в срочном порядке прибыла следственно-оперативная группа под руководством врио начальника территориального ОВД подполковника Тараса Булгакова. Личности погибшего мужчины и его пострадавших коллег представители МВД уже установили: по предварительным данным, это бригада монтажников местного строительного коммерческого предприятия. Погибшим оказался Сергей Касимов 1967 года рождения, при падении он получил несовместимые с жизнью травмы. Множественные переломы получил Игорь Лыкин 1971 года рождения, он госпитализирован в районную больницу №4 для срочной операции. Под завалами находится Александр Зольников 1984 года рождения. Еще один рабочий чудом не пострадал, так как ему удалось закрепиться на крыше", - отметил полковник Горелых.

Он уточнил, что все собранные по данному факту материалы полиция передала в региональный Следственный комитет.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обрушение произошло в цехе, где подрядной организацией проводились работы по капитальному ремонту кровли. Осужденные и сотрудники пенитенциарного учреждения не пострадали.

Сейчас прокуроры проводят проверку. Также ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Как добавил руководитель пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, ремонтные работы на крыше производственного цеха выполнялись по гражданско-правовому договору подрядной организацией.

"Представителями ФСИН оперативно была вызвана скорая медицинская помощь, оповещены структуры МЧС, МВД, следственные органы и прокуратура. На место прибыли представители руководства и управления собственной безопасности регионального ГУФСИН, назначена служебная проверка. Среди сотрудников исправительного учреждения, а также среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии, пострадавших нет. В первые минуты ЧП сотрудники ИК-5 достали из-под завалов одного из пострадавших работников подрядной организации, он находится в медицинском учреждении", - рассказал Александр Левченко.

Как отметил представитель ГУФСИН, материальный ущерб сейчас устанавливается.