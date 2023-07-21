В ЛНР заявили о дистанционном минировании ВСУ окрестностей Купянска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко полагает, что украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска, не считаясь с созданием угрозы мирному населению.

Минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 производится с помощью ракетных систем залпового огня, сообщил РИА Новости Марочко.

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что ВСУ до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления. По его словам, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление. Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление.