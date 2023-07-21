21 Июля 2023
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Армия и ВПК Украина ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

В ЛНР заявили о дистанционном минировании ВСУ окрестностей Купянска

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко полагает, что украинские силовики дистанционно минируют окрестности подконтрольного им Купянска, не считаясь с созданием угрозы мирному населению.

Минирование противопехотными и противотанковыми немецкими минами АТ2 производится с помощью ракетных систем залпового огня, сообщил РИА Новости Марочко.

Напомним, ранее отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу высказал мнение, что ВСУ до сих пор не могут добиться прорыва в ходе контрнаступления. По его словам, украинцы отчаянно пытаются прорвать российские линии обороны и отрезать сухопутный коридор в Крым, но не добиваются успеха, так как обширные минные поля и оборонительные укрепления продолжают сдерживать их наступление. Прогресс идет медленно, поскольку российские военные оказывают упорное сопротивление.

Теги: ЛНР, Купянск, минирование


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