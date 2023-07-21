Стало известно, куда россияне едут в летний отпуск

Стало известно, какие туристические направления жители России выбрали для летнего отпуска.

Эксперты сервиса "Яндекс Путешествия" изучили данные по бронированию отелей и поиску авиабилетов. 81% пользователей остались в стране, в страны ближнего и дальнего зарубежья отправились 8 и 11% соответственно.

Среди зарубежных направлений лидирует Таиланд, доля которого среди других выросла в 2,7 раза по сравнению с летом 2022 года. Также вырос спрос на поездки в Азербайджан (в 2,5 раза) и Казахстан (в 1,4 раза). Наиболее популярными странами среди россиян за границей стали Турция, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Киргизия, КНР, Таиланд, ОАЭ и Белоруссия.

Среди популярных российских городов выделяются Сочи, Санкт-Петербург и Анапа, Москва, Геленджик, Владивосток, Калининград и Кисловодск, сообщает РИА "Новости".

Ранее большинство граждан России заявили, что цены на отдых в России завышены.