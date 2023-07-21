Консул РФ в Харбине сообщил о скором возобновлении "безвиза" с Китаем

Москва и Пекин завершают последние необходимые формальности, чтобы возобновить безвизовые групповые поездки.

Как сообщил генеральный консул России в Харбине Сергей Линник, безвизовые туристические обмены между нашей двумя странами возобновятся в самое ближайшее время.

Дипломат указал, что компетентные ведомства двух стран, с российской стороны это Минэкономразвития, с китайской – министерство культуры и туризма, прорабатывают этот вопрос, сообщает РИА Новости.

Ранее Индонезия решила отказать России в возобновлении безвизового режима.