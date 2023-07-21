"Живем в условиях СВО": россиян призвали не снимать видео с Крымского моста

Граждан России призвали не снимать видео с Крымского моста.

Как сообщил в Telegram cоветник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков, их может использовать противник. Он напомнил, что страна живет в условиях спецоперации, а Украина дважды наносила удары по Крымскому мосту.

"При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины", - указал Крючков, призвав в таких ситуациях "сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны". Он объяснил это тем, что "враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом".

Ранее Крымский мост пришлось закрыть. На объекте был включен сигнал "Воздушная тревога. Всем покинуть мост".