В России объем утечек данных за полгода превысил число граждан страны

Объем информации о россиянах (строки баз данных, содержащие электронную почту, номер телефона и другие данные) за шесть месяцев текущего года превысил общее число граждан страны.

По сообщению компании DLBI, которая специализируется на поиске утечек в интернете, если за первую половину прошлого года злоумышленники обнародовали 77,8 млн записей, то за полгода в этом году — уже 188,7. Сведения об одном человеке могут содержаться в нескольких базах данных. В Роскомнадзоре заявили о похожих цифрах.

По данным Росстата, количество россиян составляет 146,4 млн. Более 90% утечек связаны с деятельностью украинских хакеров и представляют собой структуру баз данных систем управления сайтом, выгрузка которых могла стать возможной в результате взлома с использованием уязвимостей, которые не были обновлены вовремя.

К нескольким утечкам также привели атаки оппозиционной группировки "Кибер-Партизаны" из Белоруссии, сообщают "Известия".