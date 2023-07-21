21 Июля 2023
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Фото: EADaily

В России поменяется систему оплаты ЖКУ

В России будут введены специальные счета для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Над этим работает Министерство строительства по поручению вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Сегодня россияне перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению. Со спецсчетов УК смогут переводить средства только тем организациям, которые поставляют воду, тепло и электричество.

Как считают эксперты, инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом проблема жильцов-неплательщиков решена не будет, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что управляющие компании в России будут наказывать за отказ пересчитать необоснованно завышенную плату за жилищно-коммунальные услуги.

Теги: ЖКУ, ЖКХ


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Ранее 05.07.2023 05:00 Мск СМИ: УК оштрафуют за отказ от перерасчета услуг ЖКХ

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