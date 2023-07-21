Путин одобрил идею запустить в Арктике программу льготной ипотеки для молодых семей

Российский лидер Владимир Путин согласился с предложением о запустке в арктических регионах программы льготного ипотечного кредитования.

Речь идет о молодых семьях. Как ожидается, ипотечная ставка для них составит 2% - по аналогии с механизмом, уже работающим на Дальнем Востоке. По словам президента, такая ипотека может серьезно поддержать граждан, проживающих в Арктической зоне.

"Мы знаем результаты работы этой льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке, она действительно сыграла свою роль", - сказал Путин, отметив, что 73 тыс. семей улучшили свои жилищные условия благодаря этой программе.

Срок действия ипотеке под 2% годовых в арктической зоне предложено установить до 2030 года, сообщает ТАСС.

Распространить на субъекты дальневосточную ипотеку под 2% предложил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на Госкомиссии по развитию Арктики в апреле 2023 года. Как говорят эксперты, мера поможет развивать регионы зоны и удерживать население.