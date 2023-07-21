В Госдуму внесли предлагающую основание для запрета сайтов поправку

В Госдуму России внесена поправка, устанавливающая, что основанием для включения в реестр сайтов, содержащих запрещенную на территорию РФ информацию, может стать информация о способах доступа к ресурсам, доступ к которым ограничен.

Ее внес заместитель главы комитета по информполитике Антон Горелкин.

"Информации о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым органичен на территории Российской Федерации", - сообщается в тексте документа в думской электронной базе.