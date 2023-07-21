"Юнистрим" на фоне санкций собрался внедрить "инфраструктурное решение"

Банк "Юнистрим" сообщил, что разработал инфраструктурное решение, которое позволит продолжать работу с партнерами в штатном режиме на фоне ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов.

Как заявило кредитное учреждение, "данное решение будет реализовано в кратчайшие срок". О чем именно идет речь, в банке не говорят. При этом указывается, что "Юнистрим" предлагает использование национальных валют, чтобы проводить взаиморасчеты с участием иностранных организаций.

20 июля Соединенные Штаты обновили санкционный лист против России. Под санкции попали "Юнистрим", "Солидарность", "Локо банк", "Петербургский социальный коммерческий банк", "Тинькофф Банк".

Как сообщалось ранее, власти Соединенных Штатов не рассматривают вариант смягчения антироссийских санкций, чтобы способствовать возвращению Москвы в зерновую сделку.