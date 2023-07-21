21 Июля 2023
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Фото: Накануне.RU

Глава Дагестана намерен наказать санитарок, издевавшихся над пациентами диспансера

Издевавшиеся над пациентом в психоневрологическом диспансере Махачкалы санитарки будут наказаны, сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, только увольнением они не отделаются. Меликов призвал правоохранителей дать жесткую оценку их действиям, "чтобы любой, кому взбредет в голову повторить этот "подвиг", знал, что его ждет".

Глава республики отметил, что с мужчиной, которого пытали, все хорошо. Министерству здравоохранения региона поручено проверить работу диспансера.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на котором одна сотрудница диспансера кладет подушку на лицо лежачего пациента, а вторая снимает это на камеру смартфона, смеясь при этом за кадром. Затем слышно, как пациент начинает задыхаться.

Ранее прокуратура организовала проверку в детском оздоровительном лагере "Гурино", в котором якобы издевались над 9-летним ребенком.

Теги: Дагестан, диспансер, издевательства


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